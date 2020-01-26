Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров заявил, что ему стыдно за загулы Алены Савкиной





Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров хоть и планирует свадьбу с Анастасией Голд, но не забывает контролировать личную жизнь своей экс-избранницы Алены Рапунцель, которая родила ему сына Богдана. По словам проектанта, он действительно вспылил на общем собрании, когда сравнил свою бывшую возлюбленную с женщинами с плохим поведением, однако сделал он это только по одной причине - ему якобы стыдно за загулы молодой мамочки, ведь она вовсе не должна себя так вести.Видимо, Яббаров считает, что Алена Рапунцель должна сидеть дома и заниматься только воспитанием маленького сына Богдана, а не налаживать свою личную жизнь. Поклонники в Сети уверены, саратовскому шансонье попросту не по душе Роман Макеев, из-за чего он постоянно критикует Савкину, тем более, когда заручился поддержкой несостоявшейся свекрови - Татьяны Владимировны Григорьевской.