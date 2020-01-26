Дочь Валентины Талызиной родила раньше срока после разрыва с мужем





Ксения воспитывалась бабушкой и мамой, поскольку ее отец бросил семью еще до ее рождения. А когда дочь Талызиной повзрослела и вышла замуж, на какое-то время показалось, что ее жизнь может сложиться намного лучше, чем у знаменитой матери. Но отношения с Эльдаром Урманчеевым оказались скоротечными. Муж постоянно настаивал на переезде в США, а Ксения категорически отказывалась от этого. Именно так и закончился ее первый брак. Несчастливыми стали и вторые отношения. Решение о совместном проживании со вторым мужем было принято всего через несколько месяцев после знакомства, а вскоре Ксения поняла, что беременна. Но расстаться с супругом пришлось еще до того, как ребенок родился.На фоне стрессового состояния женщины ее дочь Анастасия родилась раньше срока, что едва не обернулось трагедией. Как вспоминает сама Ксения, когда у нее неожиданно начались роды, мать, которая всегда отличалась довольно сильным характером и уверенностью, просто не знала, что делать. К счастью, девочку благополучно выходили, однако она, как и ее мама, росла без отца, сообщает портал «СтарХит».