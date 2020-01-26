Мать звезды "Дома-2" Алены Рапунцель Татьяна Владимировна выступила против ее примирения с Романом Макеевым





Только недавно стало известно, что Алена Савкина и Роман Макеев помирились, вместе с Анной Брянской они ехали в такси и пара страстно целовалась. Мужчина тут же попросился вернуться на проект, провести там хотя бы один день, но Татьяна Владимировна выступила категорически против подобного поворота событий. Участница реалити-шоу уверена, Рапунцель-младшая пострадает из-за этих отношений, а роман с женатым мужчиной нанесет ущерб ее репутации.Успокоить телебабушку постарался Влад Кадони, обратив ее внимание на старшую дочь Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Тем не менее, Татьяна Владимировна продолжает придерживаться своего мнения и категорически настроена по отношению к Роману Макееву.