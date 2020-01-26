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Мать звезды "Дома-2" Алены Рапунцель Татьяна Владимировна выступила против ее примирения с Романом Макеевым

Мать звезды проекта "Дом-2" Алены Рапунцель Татьяна Владимировна выступила категорически против воссоединения своей дочери с экс-возлюбленным Романом Макеевым. По мнению участницы реалити-шоу, подобный поворот событий негативно отразится не только на дальнейшей жизни ее дочери, но и на ее репутации.
Мать звезды "Дома-2" Алены Рапунцель Татьяна Владимировна выступила против ее примирения с Романом Макеевым

Только недавно стало известно, что Алена Савкина и Роман Макеев помирились, вместе с Анной Брянской они ехали в такси и пара страстно целовалась. Мужчина тут же попросился вернуться на проект, провести там хотя бы один день, но Татьяна Владимировна выступила категорически против подобного поворота событий. Участница реалити-шоу уверена, Рапунцель-младшая пострадает из-за этих отношений, а роман с женатым мужчиной нанесет ущерб ее репутации.

Успокоить телебабушку постарался Влад Кадони, обратив ее внимание на старшую дочь Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Тем не менее, Татьяна Владимировна продолжает придерживаться своего мнения и категорически настроена по отношению к Роману Макееву.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:40

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