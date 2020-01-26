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Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов оскорбил нецензурными словами плачущую Татьяну Строкову

Участник скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Даниил Сахнов сказал, что больше не собирается стелиться перед Татьяной Строковой. А после и вовсе в адрес девушки начали сыпаться одно за другим нецензурные слова, поэтому в итоге она разревелась.

Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов оскорбил нецензурными словами плачущую Татьяну Строкову

В интернете появилось новое видео, где Даниил Сахнов высказывает свои претензии по отношению к Татьяне Строковой. Однако во время этой беседы молодой человек не выбирает слова и позволяет себе даже использовать нецензурные выражения. Татьяна слушала его по сути молча и плакала. Сахнов вел себя достаточно категорично и говорил, что Строкову больше интересуют чужие отношения, чем свои собственные. Тем не менее, Татьяна Строкова все-таки дала понять, что если молодой человек намерен слушать исключительно советы своей мамы, то тогда лучше оставить ее, потому что уступать она не намерена.


В итоге Даниил Сахнов сказал, чтобы Татьяна Строкова собирала свои вещи и уходила. Он отметил, что якобы хотел пойти ей навстречу, но она этого не оценила. Участница проекта «Дом-2» Татьяна Строкова согласилась, что она уйдет.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:40

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