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Названы самые ожидаемые купе и хэтчбеки 2020 года

Эксперты назвали хэтчбеки и купе, которые можно считать самыми ожидаемыми новинками авторынка в нынешнем году. Отмечается, что указанные экземпляры привлекают внимание потребителей не только оригинальным дизайном, но еще и прекрасными техническими характеристиками.
Названы самые ожидаемые купе и хэтчбеки 2020 года

Так, наиболее ожидаемыми на российским рынке считаются модернизированные версии немецких Audi S5 Coupe и Audi A5 Coupe с обновленным интерьером. Кроме того, до конца 2020 года в Ингольштадте планируют также выпустить хэтчбек A3 Sportback, который тоже попал в рейтинг ожидаемых новинок, а его главной особенностью называют внешнее сходство с универсалами серии Avant. Весьма важным также считается предполагаемый выход на российский рынок новых версий баварских компактов BMW 1-Series, а также двух купе M8 Gran Coupe и M2 Gran Coupe. В списке также присутствуют BMW M4 Coupe и модель 4-Series.

Примечательно, что уже во второй половине 2020 года на российском рынке должно появиться спорткупе Roma от легендарного итальянского бренда Ferrari. Этот автомобиль, разумеется, будет по карману далеко не всем, ведь его ценник стартует с отметки в 21 миллион рублей. Наконец, не менее важным для отечественного рынка можно назвать и грядущее появление восьмого поколения популярных хэтчбеков Golf от концерна Volkswagen, а также южнокорейской модели KIA X-Ceed.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:20

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