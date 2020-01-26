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Супруга Олега Газманова Марина во время рыбалки поймала две рыбы

Супруга известного артиста Олега Газманова Марина во время рыбалки поймала две рыбы. О таких достижениях своей возлюбленной исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.
Супруга Олега Газманова Марина во время рыбалки поймала две рыбы

"Сегодня рыбачили. Марусе на рыбалке обычно больше везёт . Может потому, что она по гороскопу рыбка! Вот и в этот раз она на высоте. Добытчица - покормит меня ужином", - сообщил в подписи к публикации Олег Газманов. Стоит отметить, что супруги отдыхают на побережье Индийского океана.

Поклонники принялись комментировать пост, отмечая, что супруга Олега Газманова отлично справилась с поставленной задачей, получив пользу и отдохнув. За короткое время публикация собрала множество лайков и комментариев фолловеров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:10

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