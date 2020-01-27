В Сети вспомнили про секретный военный грузовик УРАЛ-379
В советское время инженеры регулярно создавали все новые и новые образцы техники самого разного назначения, многие из которых так и остались в виде прототипов или мелкосерийных экспериментальных образцов. В особенности много таких машин было в военном автопроме. Недавно в Сети вспомнили об одном таком автомобиле – секретном грузовике УРАЛ-379.
УРАЛ-379 разрабатывался как высокопроходимая машина, способная стабильно работать даже в самых экстремальных условиях. Автомобиль получил в свое оснащение дизельный 9,0-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии здесь использовалась 2-скоростная раздаточная коробка и 4-ступенчатая «механика». При суммарной массе свыше 13 тонн машина могла принять на борт еще до 5 тонн грузов. Во время испытаний грузовик с легкостью преодолевал подъемы углом в 30 градусов и переходил водоемы глубиной до полутора метров. Средняя скорость движения УРАЛ-379 при этом составляла 85 километров в час.
Впрочем, сравнив характеристики, специалисты пришли к выводу, что ожидаемого прорыва новая модель не предлагает, да и отличий от предшественника УРАЛ-375 было не так много. Именно поэтому данная модель так и осталась лишь опытным образцом, который не попал в серийное производство.
УРАЛ-379 разрабатывался как высокопроходимая машина, способная стабильно работать даже в самых экстремальных условиях. Автомобиль получил в свое оснащение дизельный 9,0-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии здесь использовалась 2-скоростная раздаточная коробка и 4-ступенчатая «механика». При суммарной массе свыше 13 тонн машина могла принять на борт еще до 5 тонн грузов. Во время испытаний грузовик с легкостью преодолевал подъемы углом в 30 градусов и переходил водоемы глубиной до полутора метров. Средняя скорость движения УРАЛ-379 при этом составляла 85 километров в час.
Впрочем, сравнив характеристики, специалисты пришли к выводу, что ожидаемого прорыва новая модель не предлагает, да и отличий от предшественника УРАЛ-375 было не так много. Именно поэтому данная модель так и осталась лишь опытным образцом, который не попал в серийное производство.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:07