В продаже появилась камера наблюдения в виде зарядного USB-устройства
С недавних пор покупателям доступно довольно любопытное устройство под названием HD Mask. Данный гаджет представляет собой камеру наблюдения, которая внешне похожа на зарядное устройство.
Девайс получил ценник в 90 долларов, а его главным достоинством разработчик называет маскировку под обычное сетевое зарядное с разъемом USB для подключения соответствующих кабелей. Изделие получило черный прямоугольный корпус строгих форм со слегка скругленными углами. На его фронтальной панели действительно расположился USB-разъем, через который можно легко зарядить смартфон, планшет или любую другую электронику. А прямо над разъемом можно увидеть едва заметный глазок объектива. При этом, камера HD Mask поддерживает запись видео с разрешением 1080р, сохраняя файлы на съемной карте памяти.
Присутствует в устройстве и датчик движения, при этом разработчик уверяет, что, несмотря на довольно маленький глазок камеры, HD Mask способна обеспечить приличное качество записи видео, в том числе и в условиях недостаточно освещенности. Также в гаджете присутствует модуль беспроводной связи Wi-Fi для удаленного доступа и просмотра изображения через смартфон.
Девайс получил ценник в 90 долларов, а его главным достоинством разработчик называет маскировку под обычное сетевое зарядное с разъемом USB для подключения соответствующих кабелей. Изделие получило черный прямоугольный корпус строгих форм со слегка скругленными углами. На его фронтальной панели действительно расположился USB-разъем, через который можно легко зарядить смартфон, планшет или любую другую электронику. А прямо над разъемом можно увидеть едва заметный глазок объектива. При этом, камера HD Mask поддерживает запись видео с разрешением 1080р, сохраняя файлы на съемной карте памяти.
Присутствует в устройстве и датчик движения, при этом разработчик уверяет, что, несмотря на довольно маленький глазок камеры, HD Mask способна обеспечить приличное качество записи видео, в том числе и в условиях недостаточно освещенности. Также в гаджете присутствует модуль беспроводной связи Wi-Fi для удаленного доступа и просмотра изображения через смартфон.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:00