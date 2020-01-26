Юлия Ковальчук каждое утро встречает супруга Алексея Чумакова в вечернем платье
Известная певица и экс-солиста группы "Блестящие" Юлия Ковальчук приняла участие в фотосессии, опубликовав один снимок в соцсети Instagram. Исполнительница призналась, что в таком виде каждое утро встречает супруга Алексея Чумакова.
На снимке Юлия Ковальчук запечатлена в красном атласном платье с длинным шлейфом. Звезда расположилась на лестнице, оголив ноги, а также демонстрируя равномерный загар. В подписи к публикации Ковальчук написала, что в таком виде встречает своего мужа каждое утро.
Фанаты пришли в восторг от этого кадра, молниеносно начав писать в комментариях слова лести и комплименты. Мужская аудитория подписчиков призналась, что каждый мужчина не отказался бы, чтобы такая красавица, как Юлия Ковальчук, встречала их с восходом утренних лучей.
На снимке Юлия Ковальчук запечатлена в красном атласном платье с длинным шлейфом. Звезда расположилась на лестнице, оголив ноги, а также демонстрируя равномерный загар. В подписи к публикации Ковальчук написала, что в таком виде встречает своего мужа каждое утро.
Фанаты пришли в восторг от этого кадра, молниеносно начав писать в комментариях слова лести и комплименты. Мужская аудитория подписчиков призналась, что каждый мужчина не отказался бы, чтобы такая красавица, как Юлия Ковальчук, встречала их с восходом утренних лучей.