Юлия Ковальчук каждое утро встречает супруга Алексея Чумакова в вечернем платье

На снимке Юлия Ковальчук запечатлена в красном атласном платье с длинным шлейфом. Звезда расположилась на лестнице, оголив ноги, а также демонстрируя равномерный загар. В подписи к публикации Ковальчук написала, что в таком виде встречает своего мужа каждое утро.Фанаты пришли в восторг от этого кадра, молниеносно начав писать в комментариях слова лести и комплименты. Мужская аудитория подписчиков призналась, что каждый мужчина не отказался бы, чтобы такая красавица, как Юлия Ковальчук, встречала их с восходом утренних лучей.