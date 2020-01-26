В Сети показали первые версии самых легендарных внедорожников
Эксперты рассказали о первых версиях внедорожников, которые проделали огромный путь, став своего рода легендами мирового автопрома. В этот список вошли всего пять автомобилей, первые версии многих из которых были выпущены более 70 лет тому назад.
На первом месте оказался легендарный Land Rover Defender, дебют которого состоялся в далеком 1948 году. Тогда первая версия внедорожника в большей степени напоминала грузовик с высокой проходимостью и функционалом трактора. Но уже к 1983 году на рынке появились его версии под названием Rover Series II, III, 110 и 90. Лишь в 90-х годах британские инженеры вернулись к привычному названию, под которым автомобиль знаком водителям и сегодня.
Второе место в рейтинге досталось японскому Toyota Land Cruiser, впервые увидевшему свет в 1953 году под названием BJ. Первая версия этого автомобиля была построена на базе американского Willys MB с доработанной подвеской и оснащалась 3,9-литровым двигателем мощностью 105 л .с., что, впрочем, вполне прилично для тех лет.
Далее в списке следует отечественный ВАЗ-2121 «Нива», созданный в далеком 1970 году и практически не изменившийся до нынешнего времени. Серийный выпуск этой модели, созданной по специальном заказу Совмина СССР, был налажен лишь спустя семь лет после его разработки.
Четвертая позиция досталась Mercedes Gelandewagen, выпущенному в 1973 году. В то время популярный сегодня немецкий внедорожник оснащался 2,3-литровым и 2,8-литровым двигателями, были в его моторной гамме и дизельные силовые установки. К слову, кузов этой модели по примеру «Нивы» радикально не изменялся со дня дебюта.
Замыкает рейтинг еще один представитель японского автопрома - Mitsubishi Pajero, - впервые представленный в 1981 году. Презентованный на автосалоне в Токио автомобиль оснащался двигателем с рабочим объемом 2,3 литра, а спустя пару лет получил еще и турбированную версию. Эта машина стала популярной и в России прежде всего благодаря высокой надежности и прекрасным внедорожным качествам.
На первом месте оказался легендарный Land Rover Defender, дебют которого состоялся в далеком 1948 году. Тогда первая версия внедорожника в большей степени напоминала грузовик с высокой проходимостью и функционалом трактора. Но уже к 1983 году на рынке появились его версии под названием Rover Series II, III, 110 и 90. Лишь в 90-х годах британские инженеры вернулись к привычному названию, под которым автомобиль знаком водителям и сегодня.
Второе место в рейтинге досталось японскому Toyota Land Cruiser, впервые увидевшему свет в 1953 году под названием BJ. Первая версия этого автомобиля была построена на базе американского Willys MB с доработанной подвеской и оснащалась 3,9-литровым двигателем мощностью 105 л .с., что, впрочем, вполне прилично для тех лет.
Далее в списке следует отечественный ВАЗ-2121 «Нива», созданный в далеком 1970 году и практически не изменившийся до нынешнего времени. Серийный выпуск этой модели, созданной по специальном заказу Совмина СССР, был налажен лишь спустя семь лет после его разработки.
Четвертая позиция досталась Mercedes Gelandewagen, выпущенному в 1973 году. В то время популярный сегодня немецкий внедорожник оснащался 2,3-литровым и 2,8-литровым двигателями, были в его моторной гамме и дизельные силовые установки. К слову, кузов этой модели по примеру «Нивы» радикально не изменялся со дня дебюта.
Замыкает рейтинг еще один представитель японского автопрома - Mitsubishi Pajero, - впервые представленный в 1981 году. Презентованный на автосалоне в Токио автомобиль оснащался двигателем с рабочим объемом 2,3 литра, а спустя пару лет получил еще и турбированную версию. Эта машина стала популярной и в России прежде всего благодаря высокой надежности и прекрасным внедорожным качествам.