В Сети показали первые версии самых легендарных внедорожников





На первом месте оказался легендарный Land Rover Defender, дебют которого состоялся в далеком 1948 году. Тогда первая версия внедорожника в большей степени напоминала грузовик с высокой проходимостью и функционалом трактора. Но уже к 1983 году на рынке появились его версии под названием Rover Series II, III, 110 и 90. Лишь в 90-х годах британские инженеры вернулись к привычному названию, под которым автомобиль знаком водителям и сегодня.Второе место в рейтинге досталось японскому Toyota Land Cruiser, впервые увидевшему свет в 1953 году под названием BJ. Первая версия этого автомобиля была построена на базе американского Willys MB с доработанной подвеской и оснащалась 3,9-литровым двигателем мощностью 105 л .с., что, впрочем, вполне прилично для тех лет.Далее в списке следует отечественный ВАЗ-2121 «Нива», созданный в далеком 1970 году и практически не изменившийся до нынешнего времени. Серийный выпуск этой модели, созданной по специальном заказу Совмина СССР, был налажен лишь спустя семь лет после его разработки.Четвертая позиция досталась Mercedes Gelandewagen, выпущенному в 1973 году. В то время популярный сегодня немецкий внедорожник оснащался 2,3-литровым и 2,8-литровым двигателями, были в его моторной гамме и дизельные силовые установки. К слову, кузов этой модели по примеру «Нивы» радикально не изменялся со дня дебюта.Замыкает рейтинг еще один представитель японского автопрома - Mitsubishi Pajero, - впервые представленный в 1981 году. Презентованный на автосалоне в Токио автомобиль оснащался двигателем с рабочим объемом 2,3 литра, а спустя пару лет получил еще и турбированную версию. Эта машина стала популярной и в России прежде всего благодаря высокой надежности и прекрасным внедорожным качествам.