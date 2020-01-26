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«Качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов об адвокате Сергее Жорине

Известный российский тренер по сквошу и бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов высказался по поводу сотрудничества его бывшей супруги и адвоката Сергея Жорина. В эфире программы «Звезды сошлись» спортсмен назвал причину, по которой юрист постоянно пытается найти на него компромат, и даже рассказал, почему вообще женился на женщине, заметно старшей его самого.
«Качает бабки из Лолиты»: Дмитрий Иванов об адвокате Сергее Жорине

Как рассказал Иванов, в рамках нашумевшего бракоразводного процесса пока не было ни единого суда, лишь одно единственное предварительное заседание. «Никто никаких судов не выигрывал, потому что даже нет конкретной даты бракоразводного процесса. Жорин лишь делает стандарты двойными. Зачем превращать развод в фарс? Просто господин Жорин нашел себе удачного клиента и качает бабки из Лолиты по любому поводу», - отметил он.

Кроме того, Дмитрий Иванов высказал свое возмущение по поводу того, что адвокат, который «сам был женат пять раз», вынуждает его оправдываться по поводу того, сколько раз и кого он звал замуж. Тренер отметил, что на самом деле был женат на женщине, которая сейчас была бы пенсионеркой, если бы не скончалась. «Мы вместе жили больше двух лет. Это было более 10 лет тому назад. Она была очень умной, на самом деле я ее боготворю до сих пор, поскольку это был эталон дружбы», - подчеркнул он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:30

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