Диетологи рассказали, каким образом избавиться от привычки переедать





По мнению российского диетолога Ирины Бородиной, привычка переедать за столом обыкновенно возникает еще в раннем возрасте. Матери часто не задумываются о последствиях кормления младенцев при каждом плаче, поскольку этот способ успокаивает малыша. Однако с взрослением этот инстинкт чрезмерного поглощения пищи трансформируется в метод борьбы со стрессом, что нередко способствует проблемам со здоровьем и набору лишнего веса. Медик также подчеркивает, что многие люди с ожирением заблуждаются относительно механизма похудения, поскольку стройное тело достигается с помощью снижения калорийности, а не включения в рацион определенных продуктов.Это значит, что хотя два-три яблока могут быть полезнее шоколадного батончика из-за наличия жизненно необходимых микроэлементов, в них есть сравнимое количество калорий. Кроме того, частое ощущение голода может быть вызвано нарушениями в выработке грелина и лептина, которые повышают и снижают аппетит соответственно. Бороться с желанием перекусить вполне возможно, но для этого необходимо дольше пережевывать пищу во время основного приема еды, употреблять клетчатку (зеленые овощи, отруби), пить чашку зеленого чая, травяного настоя или черного кофе через час после обеда. Наиболее важно не винить себя за переедание, поскольку стрессовое состояние только усиливает желание его "заесть".