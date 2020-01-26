Телеведущая Ольга Орлова отчитала Романа Макеева и выставила его за ворота из-за сбора денег на альбом





Благодаря звезде проекта "Дом-2" Анне Брянской, которая показал в разделе Stories в Instagram страстный поцелуй Алены Савкиной и Романа Макеева, поклонники узнали, что экс-возлюбленные снова помирились. Мужчина вновь оказался готов на все ради избранницы, он пообещал прийти в Периметр и даже забрать Рапунцель-младшую с собой навсегда, отметив, что очень хочет провести с ней хотя бы один день.Тем не менее, планам Романа Макеева помешала телеведущая Ольга Орлова. Она не только отчитала избранника Савкиной, но и поспешила пристыдить его за просьбу о деньгах в соцсети Instagram. Певица посчитала, что звукорежиссеру не место на проекте "Дом-2" и попросту выставила его за ворота.