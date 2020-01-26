Бросилась к отцу на руки: Дмитрий Тарасов показал, как его встретила дочь Милана после двух недель разлуки
Футболист, экс-супруг телеведущей Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram разместил трогательное видео, где показал, как дочь Милана встретила его после разлуки. Спортсмен отметил, это первый раз, когда девочка не видела отца дольше трех дней.
Не так давно модель Анастасия Костенко на своей странице в Instagram рассказала, что уже готовится к родам. Все поклонники были обеспокоены вопросом, будет ли в этот раз поддерживать супругу Дмитрий Тарасов, ведь он должен был отправиться на несколько недель в командировку на сборы своей команды. Сама беременная звезда отмечала, что мама находится вместе с ней и по возможности заменит супруга.
Теперь же, как оказалось, Дмитрий Тарасов снова с семьей, а в микроблоге в Instagram в разделе Stories он и Анастасия Костенко опубликовали несколько роликов о том, как встретила отца дочь Милана. На первом видео Костенко вместе с девочкой играет, сидя на полу, она спрашивает у дочери, скучает ли та по папе, и девочка утвердительно кивает.
На видео в микроблоге Дмитрия Тарасова он стучится в дверь, когда Анастасия Костенко вместе с дочерью играет, а затем открывает ее и входит в комнату. Девочка видит отца, радостно улыбается и бежит, чтобы скорее попасть к нему на руки. Сам футболист признался, домой он приехал уже ночью, когда Милана спала, а потому пообщаться с девочкой смог только на следующий день.
Поклонники поспешили поддержать будущих родителей, ведь в скором времени у них появится еще один ребенок. Не так давно Анастасия Костенко рассказала в Instagram, что упала и даже получила перелом, после чего помогать ей приехали родители модели.
Не так давно модель Анастасия Костенко на своей странице в Instagram рассказала, что уже готовится к родам. Все поклонники были обеспокоены вопросом, будет ли в этот раз поддерживать супругу Дмитрий Тарасов, ведь он должен был отправиться на несколько недель в командировку на сборы своей команды. Сама беременная звезда отмечала, что мама находится вместе с ней и по возможности заменит супруга.
Теперь же, как оказалось, Дмитрий Тарасов снова с семьей, а в микроблоге в Instagram в разделе Stories он и Анастасия Костенко опубликовали несколько роликов о том, как встретила отца дочь Милана. На первом видео Костенко вместе с девочкой играет, сидя на полу, она спрашивает у дочери, скучает ли та по папе, и девочка утвердительно кивает.
На видео в микроблоге Дмитрия Тарасова он стучится в дверь, когда Анастасия Костенко вместе с дочерью играет, а затем открывает ее и входит в комнату. Девочка видит отца, радостно улыбается и бежит, чтобы скорее попасть к нему на руки. Сам футболист признался, домой он приехал уже ночью, когда Милана спала, а потому пообщаться с девочкой смог только на следующий день.
Поклонники поспешили поддержать будущих родителей, ведь в скором времени у них появится еще один ребенок. Не так давно Анастасия Костенко рассказала в Instagram, что упала и даже получила перелом, после чего помогать ей приехали родители модели.