Бросилась к отцу на руки: Дмитрий Тарасов показал, как его встретила дочь Милана после двух недель разлуки





Не так давно модель Анастасия Костенко на своей странице в Instagram рассказала, что уже готовится к родам. Все поклонники были обеспокоены вопросом, будет ли в этот раз поддерживать супругу Дмитрий Тарасов, ведь он должен был отправиться на несколько недель в командировку на сборы своей команды. Сама беременная звезда отмечала, что мама находится вместе с ней и по возможности заменит супруга.Теперь же, как оказалось, Дмитрий Тарасов снова с семьей, а в микроблоге в Instagram в разделе Stories он и Анастасия Костенко опубликовали несколько роликов о том, как встретила отца дочь Милана. На первом видео Костенко вместе с девочкой играет, сидя на полу, она спрашивает у дочери, скучает ли та по папе, и девочка утвердительно кивает.На видео в микроблоге Дмитрия Тарасова он стучится в дверь, когда Анастасия Костенко вместе с дочерью играет, а затем открывает ее и входит в комнату. Девочка видит отца, радостно улыбается и бежит, чтобы скорее попасть к нему на руки. Сам футболист признался, домой он приехал уже ночью, когда Милана спала, а потому пообщаться с девочкой смог только на следующий день.Поклонники поспешили поддержать будущих родителей, ведь в скором времени у них появится еще один ребенок. Не так давно Анастасия Костенко рассказала в Instagram, что упала и даже получила перелом, после чего помогать ей приехали родители модели.