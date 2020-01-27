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Влад Соколовский провел 46 часов в самолете ради кинопроб

Бывший муж Риты Дакоты - певец Влад Соколовский, - недавно провел в самолете 46 часов, и все это ради того, чтобы принять участие в кинопробах. Певец прибыл в российскую столицу, прервав отпуск на острове Бали, после чего снова вернулся обратно.
Влад Соколовский провел 46 часов в самолете ради кинопроб

Почти сразу же после Нового года Соколовский отправился провести время в теплых краях в компании своих близких и родных. Здесь же проводит отпуск и его бывшая жена Рита Дакота с маленькой дочерью Мией. Совместные фото пары даже спровоцировали среди поклонников слухи о том, что они снова вместе, однако артистка довольно быстро опровергла эту информацию. В то же самое время сам Соколовский опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram занимательный пост, в котором рассказал, что в течение двух суток был вынужден пребывать в «полубреде» из-за того, что 46 часов провел в салоне самолета. И столь длительное путешествие артисту пришлось совершить ради участия в пробах для одного кинопроекта.

По словам певца, говорить о подробностях он пока не готов, но это будет весьма интересная история. Кроме того, артист отметил, что возвращаться в Москву в момент, когда ему оставалось еще 2 недели отпуска, ему очень не хотелось, однако этот вынужденный вояж в обе стороны он решил воспринимать как вызов себе самому, а потому решился попробовать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:08

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