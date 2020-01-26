Беременная Ида Галич пожалела матерей-одиночек и поблагодарила супруга за заботу

Известная блогер и телеведущая Ида Галич с нетерпением ожидает рождения своего первого малыша от Алана Басиева, с которым сыграла свадьбу в мае 2018 года. Поскольку звезда не скрывает своего счастья по поводу будущего пополнения в семье, она также решила обсудить тему взаимоотношений беременных жен и их супругов. По мнению Галич, именно в этот период "раскрывается истинный характер мужчины", по которому можно точно определить хорошего отца.Свою публикацию в соцсети знаменитость сопроводила такими словами: "Я могу сказать, что никогда бы не променяла своего мужа и его ко мне отношение на кого-то более успешного, властного, богатого." Эту позицию она обосновала заботливостью возлюбленного, который проводит с ней почти все свободное время и помогает в самых незначительных делах. Галич призналась, что чувствует себя с мужем настоящей командой, объединившейся ради первенца. Одновременно с этим блогер посочувствовала матерям-одиночкам, которым приходиться справляться со многими трудностями без поддержки партнера.