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Эксперты уверены, что корабли ВМФ России защищены от атаки с воздуха

Военные эксперты высказали свое мнение относительно надежности обороны акватории Российской Федерации. По оценкам профессионалов, все корабли ВМФ страны защищены от любых атак с воздуха.

Новейшие вооружения современных армий мира ориентированы на воздушную оборону и атаку. При наличии угроз от субмарин и надводных лодок опасность исходит не только от подобных видов вооружения. Это касается и морских рубежей, так как угрозу для корабля несут самолеты и комплексы крылатых ракет. В СМИ обнародовали статью с экспертной оценкой возможностей Военно-морского флота России в противодействии перед атакой с воздуха. Современная концепция противовоздушной обороны российских ВМФ строится на базе кораблей, оборудованных современными средствами ПВО.

Наибольший потенциал у атомного крейсера «Петр Великий», на котором могут перемещаться два вида зенитных ракетных комплексов дальнего действия С-300Ф и С-300ФМ с 48 ракетами дальностью в 150 километров и соответственно с 46 ракетами, поражающими цель уже на расстоянии двух сотен километров. Также специалисты отмечают зенитно-ракетный комплекс «Кинжал», способный защищать небо с моря, поражая при этом цели на расстоянии 1,5-12 километров. При необходимости защиту российских морских и океанских суден могут вести комплексы «Кортик» с двумя шестиствольными 30-миллиметровыми автоматическими зенитными пушками и ракетами. Проект «Орлан» предполагает шесть подобных систем, размещенных на крейсерах. Как показали учения, такого рода орудия уничтожают воздушные цели на дистанциях до восьми километров. Фрегатные судна проекта 22350 с наиболее эффективными в настоящее время системами ПВО перевозят вместе с ЗРК «Редут» также радиолокационную станцию «Полимер».

Ракетный дальнобойный комплекс способен поражать мишень на расстоянии 12, 120, и 150 километров. Вскоре в эксплуатацию также введут орудия, способные пролетать до 400 километров. Выявление орудий противника ведется боевой информационно-управляющей системой «Сигма», которая уже за полминуты после обнаружения запускает ракету для уничтожения цели. Двумя спаренными 30-миллиметровыми шестиствольными артиллерийскими комплексами «Палаш» стало возможным отражать угрозы с воздуха со скоростью 10 тысяч выстрелов в минуту. Все рассуждения эксперты подтверждают примерами времен Великой Отечественной войны, когда советские ЗРК успешно нейтрализовали ряд угроз со стороны японских ВВС и флота.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 18:06

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