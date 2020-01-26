«Меня распирает гордость»: 21-летний сын Дмитрия Харатьяна рассказал об отношении к отцу





Сейчас за плечами у Харатьяна-старшего огромное количеств ролей, но, несмотря на это, он старательно пытается сделать так, чтобы его близкие не ощущали на себе давления из-за его высокого статуса. А вот сын артиста утверждает, что он никогда в жизни не чувствовал, что он является сыном знаменитого отца. Как оказалось, в домашней обстановке Дмитрий Вадимович всегда проявляет себя как примерный семьянин, заботливый отец и внимательный супруг, не проявляя совершенно никакого тщеславия.В то же время, отмечает Иван Харатьян, когда отец зовет его на свои выступления, он испытывает лишь чувство восхищения и искренней гордости. Молодой человек признается, что чувствует большую привязанность к родителям, поскольку они сделали для него все возможное. «Меня распирает гордость», - добавил он, говоря о том, с какими эмоциями лично для него связаны походы на концерты знаменитого родителя.