Разработчики из Intel хотят оснастить новую видеокарту ускорением трассировки лучей





Предположения, что Intel может реализовать поддержку аппаратной ускоренной трассировки лучей в своем будущем GPU семейства Intel X, появились очень давно. Позднее компания подтвердила их, но исключительно для дата-центров. Недавно появилось явное доказательство планов по внедрению новой технологии в потребительские графические процессоры. Инсайдер нашел в коде некоторых драйверов для видеокарт бренда фразы о таких структурах, как Ray Trace HW Accelerator, DXR_RAYTRACING_INSTANCE_DESC и D3D12_RAYTRACING_GEOMETRY_FLAGS.Эти три предложения являются косвенным подспорьем того, что ускоренная трассировка лучей может быть представлена в новом поколении графических процессоров от фирмы. Кроме прочего, у Intel уже есть некоторый опыт работы с этим методом построения трёхмерных моделей. Еще в 2009 году на своем форуме представители компании продемонстрировали трассировку с помощью видеокарты, созданной в рамках злополучного проекта Larrabee. Скорее всего, некоторые старые наработки будут использованы при создании будущего процессора Xe.