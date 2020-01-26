«Кудряшка»: Рома Зверь из группы «Звери» показал фото повзрослевшей младшей дочери

Судя по опубликованному 42-летним артистом кадру, его младшая дочь уже заметно выросла и даже стала настоящей красавицей. Златокудрая Зоя позирует в платье с сияющими звездами и короной на голове. «Зоя и короны», - гласит подпись музыканта под этой публикацией. Подписчики знаменитого певца по достоинству оценили снимок и оставили в комментариях под ним немало комплиментов малышке. «Кудряшка», «Какая прелестная девочка», «такая хорошенькая», «У нее потрясающие черты лица», - пишут восхищенные фанаты.