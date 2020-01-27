Светлана Лобода похвасталась фотографиями с отдыха в экзотической стране

Хотя аккаунт Светланы Лободы в соцсети Instagram полон снимков с концертов и мероприятий, тем или иным образом связанных с работой, время от времени певица делится моментами из личной жизни. Днями ранее звезда сообщила прессе, что собирается "посвятить весь январь отдыху и набраться сил", однако по прошествии 10 дней исполнительница вернулась на родину для нескольких выступлений. Теперь экс-участница коллектива "ВИА Гра" отправилась на повторный отдых, но со своими двумя дочерьми: 6-летней Евой и годовалой Тильдой.Некоторые фанаты предположили по недавно опубликованным снимкам с места отдыха, что 37-летняя кумир отправилась в Мексику. Эти изображения Лобода сопроводила словами: "Отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф". Многие подписчики умилились показанным публике наследницам. Стоит отметить, что Светлана Лобода родила Тильду в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай, но решила не раскрывать имени отца. В Сети широко распространялись слухи, что возможным родителем мог бы быть легендарный солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.