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Светлана Лобода похвасталась фотографиями с отдыха в экзотической стране

Светлана Лобода недавно отправилась с дочками в экзотическую страну, местоположение которой решила сохранить в тайне. Певица также похвасталась фотографиями с отдыха, которые, предположительно, были сделаны в Мексике.

Хотя аккаунт Светланы Лободы в соцсети Instagram полон снимков с концертов и мероприятий, тем или иным образом связанных с работой, время от времени певица делится моментами из личной жизни. Днями ранее звезда сообщила прессе, что собирается "посвятить весь январь отдыху и набраться сил", однако по прошествии 10 дней исполнительница вернулась на родину для нескольких выступлений. Теперь экс-участница коллектива "ВИА Гра" отправилась на повторный отдых, но со своими двумя дочерьми: 6-летней Евой и годовалой Тильдой.

Некоторые фанаты предположили по недавно опубликованным снимкам с места отдыха, что 37-летняя кумир отправилась в Мексику. Эти изображения Лобода сопроводила словами: "Отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф". Многие подписчики умилились показанным публике наследницам. Стоит отметить, что Светлана Лобода родила Тильду в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай, но решила не раскрывать имени отца. В Сети широко распространялись слухи, что возможным родителем мог бы быть легендарный солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:06

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