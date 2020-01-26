АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Новым коронавирусом из Китая заразились уже более 2 тысяч человек

Свыше 2 000 человек во всем мире заразились новым типом коронавируса из Китая. Такие данные приводятся в публикации информагентства Reuters со ссылкой на официальные власти Поднебесной.
Новым коронавирусом из Китая заразились уже более 2 тысяч человек

Кроме того, сообщается, что от атипичной пневмонии, спровоцированной новым видом вируса, по состоянию на данный момент, скончались уже 56 человек. Глава государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ма Сяовэй отмечает, что на данный момент собранной о вирусе информации все еще недостаточно. Однако уже известно, что по сравнению с тяжелым респираторным синдромом (SARS), который также возник в Китае в 2002-2003 годах и унес жизни примерно 800 человек, новый штамм может передаваться даже во время инкубационного периода, что сильно повышает темпы его распространения. При этом сам инкубационный период нового коронавируса 1-14 дней.

Стоит также отметить, что эпицентром распространения опасного вируса, которое началось еще в декабре минувшего года, пока считается китайский город Ухань с населением свыше 11 миллионов человек. На данный момент город закрыт на карантин, а на его территории в экстренном порядке строится новая больница специально для пациентов с указанным диагнозом.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики из Intel хотят оснастить новую видеокарту ускорением трассировки…
«Кудряшка»: Рома Зверь из группы «Звери» показал фото повзрослевшей младшей…
Новым коронавирусом из Китая заразились уже более 2 тысяч…
«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми…
Появились первые подробности об электрических суперкарах…
Анна Седокова: "Я зависима от крутых…
Новинка от Xiaomi может стать популярной на фоне шума из-за коронавируса в…
"Человеческий детеныш": Сергей Жуков сравнил своего сына Энджела с…
Названы автомобили, доступные россиянам по программам льготно…
Роспотребнадзор посоветовал людям не оставлять на ночь телефон рядом с…
«Мало кто знал»: Татьяна Навка намекнула, что Заворотнюк и Чернышев могли никогда не…
Tesla добавит в свои электромобили новые…
Агата Муцениеце: "Объявляю официально, я снова удостоилась чести быть соведущей Дмитрия…
В Махачкале в жилом доме произошел взрыв бытового…
"Минусов не было": Марат Башаров подвел итоги 2019…
Эксперты перечислили уникальные функции iPhone, которых лишены…
Пользователи Сети не верят, что звезда «Дом-2» Александра Черно была настолько…
Максим Галкин прилетел в…
"СМИ что-то не договаривают": Елена Темникова обсудила с фанатами коронавирус в…
В Японии искусственный интеллект привлекут к расчистке…
Алла Пугачева дважды показалась на публике в одном и том же…
Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрастила живот за январские…
Анастасия Волочкова: "Главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня исчезла после поездки в…
Ученые установили, что у живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной…
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков похвастался фото УЗИ беременной…
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для…
Просмотреть все новости