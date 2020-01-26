Новым коронавирусом из Китая заразились уже более 2 тысяч человек





Кроме того, сообщается, что от атипичной пневмонии, спровоцированной новым видом вируса, по состоянию на данный момент, скончались уже 56 человек. Глава государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ма Сяовэй отмечает, что на данный момент собранной о вирусе информации все еще недостаточно. Однако уже известно, что по сравнению с тяжелым респираторным синдромом (SARS), который также возник в Китае в 2002-2003 годах и унес жизни примерно 800 человек, новый штамм может передаваться даже во время инкубационного периода, что сильно повышает темпы его распространения. При этом сам инкубационный период нового коронавируса 1-14 дней.Стоит также отметить, что эпицентром распространения опасного вируса, которое началось еще в декабре минувшего года, пока считается китайский город Ухань с населением свыше 11 миллионов человек. На данный момент город закрыт на карантин, а на его территории в экстренном порядке строится новая больница специально для пациентов с указанным диагнозом.