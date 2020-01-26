Анна Седокова: "Я зависима от крутых сериалов"

Анна Седокова часто общается со своими преданными поклонниками. Певица рассказывает, что у нее происходит, и спрашивает совета у фанатов. Сегодня исполнительница решила поделиться с подписчиками своими любимыми сериалами. Она опубликовала скриншот названий и описаний нескольких многосерийных фильмов. В комментарии Анна Седокова написала: "Я зависима от крутых сериалов. Я обожаю вечером после работы включить криминальный сериальчик и понять, что все, что происходит в твоей жизни, это фигня". Также исполнительница попросила пользователей Сети рассказать о своих любимых фильмах.Известная певица любит сюжеты, в которых все очень сложно, запутано и драматично. Также она мечтает найти хороший комедийный сериал. Подписчики поблагодарили Анну Седокову за совет и пообещали посмотреть названые ей фильмы. Многие посоветовали певице свои любимые многосерийные проекты, на что знаменитость ответила, что читает все комментарии и запоминает названия.