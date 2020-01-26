«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми долгами





В центре внимания Прилучный оказался после того, как им заинтересовались судебные приставы. Дело в том, что немногим ранее суд в Новосибирске постановил взыскать с артиста крупную сумму задолженности по налогам, а также за неуплаченный штраф в ГИБДД. Однако, как утверждает возлюбленная артиста, она впервые слышит о том, что ее муж разыскивается приставами. По словам Муцениеце, она лично не проверяла, сколько ее супруг должен за налоги, но готова оправдать его тем, что у актера очень плотный рабочий график, а потому в постоянной занятости он мог просто не успеть проконтролировать все необходимые платежи.«Человек мог просто не уследить, у метя уже подобное случалось», - приводит слова актрисы издание «Комсомольская правда».