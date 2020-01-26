АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми долгами

Недавно в прессе появились сообщения о том, что звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный задолжал налоговой службе около 150 000 рублей. Вступиться за актера решилась его супруга Агата Муцениеце, отметившая, что он мог просто не уследить за приближением очередных налоговых платежей.
«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми долгами

В центре внимания Прилучный оказался после того, как им заинтересовались судебные приставы. Дело в том, что немногим ранее суд в Новосибирске постановил взыскать с артиста крупную сумму задолженности по налогам, а также за неуплаченный штраф в ГИБДД. Однако, как утверждает возлюбленная артиста, она впервые слышит о том, что ее муж разыскивается приставами. По словам Муцениеце, она лично не проверяла, сколько ее супруг должен за налоги, но готова оправдать его тем, что у актера очень плотный рабочий график, а потому в постоянной занятости он мог просто не успеть проконтролировать все необходимые платежи.

«Человек мог просто не уследить, у метя уже подобное случалось», - приводит слова актрисы издание «Комсомольская правда».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработчики из Intel хотят оснастить новую видеокарту ускорением трассировки…
«Кудряшка»: Рома Зверь из группы «Звери» показал фото повзрослевшей младшей…
Новым коронавирусом из Китая заразились уже более 2 тысяч…
«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми…
Появились первые подробности об электрических суперкарах…
Анна Седокова: "Я зависима от крутых…
Новинка от Xiaomi может стать популярной на фоне шума из-за коронавируса в…
"Человеческий детеныш": Сергей Жуков сравнил своего сына Энджела с…
Названы автомобили, доступные россиянам по программам льготно…
Роспотребнадзор посоветовал людям не оставлять на ночь телефон рядом с…
«Мало кто знал»: Татьяна Навка намекнула, что Заворотнюк и Чернышев могли никогда не…
Tesla добавит в свои электромобили новые…
Агата Муцениеце: "Объявляю официально, я снова удостоилась чести быть соведущей Дмитрия…
В Махачкале в жилом доме произошел взрыв бытового…
"Минусов не было": Марат Башаров подвел итоги 2019…
Эксперты перечислили уникальные функции iPhone, которых лишены…
Пользователи Сети не верят, что звезда «Дом-2» Александра Черно была настолько…
Максим Галкин прилетел в…
"СМИ что-то не договаривают": Елена Темникова обсудила с фанатами коронавирус в…
В Японии искусственный интеллект привлекут к расчистке…
Алла Пугачева дважды показалась на публике в одном и том же…
Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в…
Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрастила живот за январские…
Анастасия Волочкова: "Главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного…
Звезда «Дом-2» Виктория Боня исчезла после поездки в…
Ученые установили, что у живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной…
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков похвастался фото УЗИ беременной…
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для…
Просмотреть все новости