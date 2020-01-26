«Мог просто не уследить»: Агата Муцениеце вступилась за Павла Прилучного в истории с налоговыми долгами
Недавно в прессе появились сообщения о том, что звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный задолжал налоговой службе около 150 000 рублей. Вступиться за актера решилась его супруга Агата Муцениеце, отметившая, что он мог просто не уследить за приближением очередных налоговых платежей.
В центре внимания Прилучный оказался после того, как им заинтересовались судебные приставы. Дело в том, что немногим ранее суд в Новосибирске постановил взыскать с артиста крупную сумму задолженности по налогам, а также за неуплаченный штраф в ГИБДД. Однако, как утверждает возлюбленная артиста, она впервые слышит о том, что ее муж разыскивается приставами. По словам Муцениеце, она лично не проверяла, сколько ее супруг должен за налоги, но готова оправдать его тем, что у актера очень плотный рабочий график, а потому в постоянной занятости он мог просто не успеть проконтролировать все необходимые платежи.
«Человек мог просто не уследить, у метя уже подобное случалось», - приводит слова актрисы издание «Комсомольская правда».
В центре внимания Прилучный оказался после того, как им заинтересовались судебные приставы. Дело в том, что немногим ранее суд в Новосибирске постановил взыскать с артиста крупную сумму задолженности по налогам, а также за неуплаченный штраф в ГИБДД. Однако, как утверждает возлюбленная артиста, она впервые слышит о том, что ее муж разыскивается приставами. По словам Муцениеце, она лично не проверяла, сколько ее супруг должен за налоги, но готова оправдать его тем, что у актера очень плотный рабочий график, а потому в постоянной занятости он мог просто не успеть проконтролировать все необходимые платежи.
«Человек мог просто не уследить, у метя уже подобное случалось», - приводит слова актрисы издание «Комсомольская правда».