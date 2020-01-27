Джереми Кларксон нелестно высказался о BMW M8 2020 года





Кларксон считает цену BMW M8 производитель явно завысил, на самом деле все разработки и модернизации не стоят тех 9,73 миллионов рублей, которые немецкая компания хочет получить за новинку. Также не понравился журналисту и внешний вид машины. Кроме того, как отмечает автоблогер, конструкторы автоконцерна практически не работали над панелью приборов, почти не изменив в ней ничего. Ведущий «Top Gear» сравнил новую генерацию автомобиля с конкурентом, Continental GT от компании Bentley, подчеркнув, что в M8 от BMW нет конкурентных черт для противостояния другим производителям.Свое мнение ведущий BBC дополнил двумя баллами, которые он поставил транспортному средству. Так были оценены комфорт и управление машиной, тестовый прогон авто показал жесткость езды и резкий ответ руля. Со слов ведущего, любой водитель желает получить максимально удобную машину, однако именно комфорта в новинке от BMW нет. Кларксон сравнил M8 с балериной, вынужденной танцевать в сапогах. В итоге, считает журналист, машина с такими качествами и характеристиками не должна была бы стоить выше 2,5 миллиона рублей. Также не хватает обновлению красивого дизайна и мощности.При этом коллега Кларксона Уил Дрон не согласился с такой точкой зрения. По его словам, поездка на обновленном BMW M8 была для него только удовольствием и не принесла никакого дискомфорта. Для этого в новинке реализован целый ряд электронных настроек по управлению отзыва мотора, чувствительности рулевого колеса, жесткости амортизаторов и силе торможения, а также системе по контролю устойчивости автомобиля на дороге.