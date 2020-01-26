"Человеческий детеныш": Сергей Жуков сравнил своего сына Энджела с Маугли

Несколько дней назад Сергей Жуков с супругой Региной Бурд и детьми Вероникой, Энджелом и Мироном улетел в Таиланд. Исполнитель старается ежедневно публиковать фото и ролики с отдыха и рассказывать, в каких интересных местах они побывали. Сегодня лидер группы "Руки Вверх" показал подписчикам в Instagram снимок, сделанный в Тайном Саду Будды. На фото Энджел Жуков, одетый в шорты и футболку, сидит на огромном камне, на заднем фоне видны деревья, с которых свисают лианы. В комментарии Сергей Жуков просто написал: "Человеческий детеныш".Подписчики отметили красоту природы Таиланда. Многие согласились, что на фотографии сын музыканта действительно похож на Маугли. Некоторые поинтересовались, почему старшая дочь Александра не отдыхает с отцом, но ответа пока не получили. Фанаты пожелали Сергею Жукову и его семье хорошего отпуска и оставили большое количество лайков.