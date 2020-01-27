Кристина Орбакайте отправилась на прогулку по пляжу с дочерью Клавдией

Кристина Орбакайте продолжает радовать фанатов моментами из своей семейной жизни, опубликовав в разделе Stories соцсети Instagram несколько фотографий и видеороликов. На кадрах видно, как её 7-летняя дочь с радостью заходит по щиколотку в воду, пока сама поп-исполнительница совершает утренний променад по набережной, предпочитая не показываться поклонникам. При этом, внучка Аллы Пугачевой была одета в раздельный детский купальник и модные солнцезащитные очки с пластиковой оправой.Многие поклонники отмечали в комментариях, что дочь Орбакайте быстро растет, поэтому пожелали своему кумиру набраться в будущем родительского терпения. Кроме прочего, ранее 48-летняя певица сообщала о дне рождения собственного мужа, бизнесмена Михаила Земцова, которому исполнилось 42 года. Ради любимого поп-звезда опубликовала трогательное видео с поздравлением, в котором назвала предпринимателя "самым мудрым, заботливым и лучшим мужем и отцом".