Новинка от Xiaomi может стать популярной на фоне шума из-за коронавируса в Китае
Фирменная краудфандинговая площадка китайской компании Xiaomi пополнилась еще одним интересным и традиционно недорогим гаджетом. Название этого устройства можно перевести как дезинфицирующая и стерилизующая смарт-лампа.
По одному только названию становится понятно, что компания предлагает покупателям домашнюю УФ-лампу для стерилизации воздуха. Стоимость этой новинки составляет всего 21 доллар США, причем, в скором запуске ее производства сомневаться не приходится, поскольку проект за короткое время собрал уже в несколько раз больше средств, чем требовалось изначально. Как указывает производитель, эффективность стерилизации при использовании этого устройства достигает 99,9%. Впрочем, Xiaomi при этом отмечает, что речь идет лишь о конкретных видах бактерий, а не обо всех загрязнениях воздуха сразу.
Судя по конструкции новинки, она способна покрыть практически все пространство вокруг себя, однако, по заверению разработчика, эффективность ее работы сохраняется лишь в помещениях площадью не более 30 квадратных метров. Отдельного внимания заслуживают система защиты от детей, а также датчик, способный определить, что рядом находится человек и снизить мощность работы.
По одному только названию становится понятно, что компания предлагает покупателям домашнюю УФ-лампу для стерилизации воздуха. Стоимость этой новинки составляет всего 21 доллар США, причем, в скором запуске ее производства сомневаться не приходится, поскольку проект за короткое время собрал уже в несколько раз больше средств, чем требовалось изначально. Как указывает производитель, эффективность стерилизации при использовании этого устройства достигает 99,9%. Впрочем, Xiaomi при этом отмечает, что речь идет лишь о конкретных видах бактерий, а не обо всех загрязнениях воздуха сразу.
Судя по конструкции новинки, она способна покрыть практически все пространство вокруг себя, однако, по заверению разработчика, эффективность ее работы сохраняется лишь в помещениях площадью не более 30 квадратных метров. Отдельного внимания заслуживают система защиты от детей, а также датчик, способный определить, что рядом находится человек и снизить мощность работы.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:47