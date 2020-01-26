Агата Муцениеце: "Объявляю официально, я снова удостоилась чести быть соведущей Дмитрия Нагиева"

Агата Муцениеце разместила фотографию, сделанную на съемках седьмого сезона музыкального шоу "Голос. Дети". Актриса одета в голубой костюм в белую клетку и светлую блузку. Ее образ дополнили серьги, броский макияж и длинные волосы, собранные в хвост. В комментарии к публикации на странице в Instagram Агата Муцениеце написала: "Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева". Актриса очень рада своему возвращению в команду и благодарит за то, что выбрали именно ее.В конце Агата Муцениеце рассказала, что скучала по съемкам шоу "Голос. Дети". Подписчики поздравили знаменитость с возвращением и пожелали ей хороших эфиров, удачи и благополучия. Многие отметили, что актрисе очень идет ее новый образ. За несколько минут пост телеведущей в Instagram набрал почти 33 000 лайков.