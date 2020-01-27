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Специалисты рассказали о неисправностях, с которыми нельзя ездить на автомобиле

Вождение с неисправностями в автомобиле чревато не только штрафами из-за нарушения ПДД, но и повышением риска ДТП. Специалисты рассказали о поломках, с которыми нельзя ездить на машине.

Юристы сообщают, согласно нынешнему законодательству РФ, водитель обязан проверить тормозную систему, рулевое управление, сцепное устройство, переднюю оптику и задние огни на наличие поломок либо неисправностей. Что касается тормозов, то от поездки следует отказаться даже при незначительной утечке специальной жидкости. Хотя приостановка машины еще возможна, в этом случае повышается риск отказа механизмов в критический момент. Со стеклоочистителями дело обстоит проще: они должны работать в строгом соответствии с предписанным автопроизводителем алгоритмом, что обозначает непрерывную активность при снегопаде или дожде.

Нормы предписывают также провести осмотр руля, люфт которого не должен превышать 10 градусов у легковых автомобилей, 20 градусов - у автобусов, и 25 градусов позволительны лишь для грузовиков. Эксперты также подчеркивают, что езда запрещена при неполадках с гидро- или электроусилителями руля. То же самое относится и к дефектам фаркопа у "легковушек" для буксировки прицепов. Более очевидным нарушением законов является вождение с негорящими или отсутствующими фарами и стоп-сигналами, которые дополняются запретом на использование внешних световых приборов. Наконец, рекомендуется вовремя менять поврежденные и изношенные шины, ровно как и старые колесные диски.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 00:03

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