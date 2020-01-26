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Названы автомобили, доступные россиянам по программам льготно кредитования

Государственные программы льготного автокредитования под названием «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» снова действуют. Однако, из-за увеличения утильсбора с начала года и спровоцированного им роста цен на машины, условия данных программ оказались намного жестче, чем прежде. Эксперты рассказали об автомобилях, которые все еще доступны россиянам в рамках льготного кредитования.

Отмечается, что ценовой барьер для участников программ государственной поддержки с начала года совсем не изменился и составляет 1 миллион рублей. Однако повышение утильсбора и последовавшее за этим подорожание несколько сократили список доступных для покупки по льготному кредиту моделей. Сохранился и прежний размер скидки в рамках указанных программ, который составляет 10% для всей России и 25% для жителей Дальневосточного региона. А вот сложности начинаются в другом. К примеру, с 1 января производители для участия в льготных госпрограммах должны заключить корпоративную программу по повышению конкурентоспособности и набрать в ее рамках не менее 1400 баллов, которые начисляются в непосредственной зависимости от уровня локализации производства в России.

Разумеется, под указанные требования попадают далеко не все модели. Свое место «под солнцем» сохранил отечественный бюджетник Lada Granta, присутствует в программе и флагманская модель АвтоВАЗа Vesta Sport, не обошлось и без всей линейки внедорожников УАЗ. Участники программы могут также рассчитывать на покупку всех комплектаций французских компактов Renault Logan и Sandero, а также кроссоверов Stepway и Duster. А вот кроссовер Renault Kaptur и кросс-купе Arkana могут принять участие в программе лишь теми комплектациями, цены которых не выходят за пределы 1 миллиона. Кроме всего прочего, россиянам все еще доступны льготные кредиты на Kia Rio во всех комплектациях, бюджетный седан Hyundai Solaris и кроссвер Hyundai Creta. А вот Chevrolet Niva, доступные модели Datsun on-DO и mi-DO, а также кроссовер Terrano от японской компании Nissan больше не принимают участие в госпрограммах. Это же касается популярного в России лифтбека Skoda Rapid и седана Volkswagen Polo.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:39

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