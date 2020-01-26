Максим Галкин прилетел в Тасманию

Максим Галкин много гастролирует, как по городам Российской Федерации, так и по другим странам. Недавно возлюбленный Аллы Пугачевой показывал видео, снятое в Новой Зеландии, а сегодня уже сообщил подписчикам, что прибыл в Тасманию. Знаменитый юморист разместил фотографию, на которой он сфотографирован в аэропорту Австралии. На кадрах Максим Галкин одет в джинсы, белую футболку и спортивную кофту, рядом с ним стоит большой рюкзак. Артист присел возле статуи с животными, которые забрались на чемоданы.В комментарии к публикации в соцсети Instagram Максим Галкин написал: "Кто был в Тасмании? Что стоит посмотреть?" Подписчики посоветовали артисту обратить внимание на кенгуру и животных под названием "Тасманийский дьявол". Некоторые признались, что ничего не знают об этом штате Австралии и ждут от Максима Галкина интересных фактов. Пост юмориста уже набрал почти 40 000 лайков.