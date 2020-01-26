Пользователи Сети не верят, что звезда «Дом-2» Александра Черно была настолько худой





Когда Александра Черно попала на шоу «Дом-2», то уже обладала достаточно пышными формами, а за два года участия в нем только значительно поправилась. Говорят, что ее вес уже достиг 140 кг и, скорее всего, это еще далеко не предел.Пользователи соцсетей никак не могут поверить в то, что Александра Черно и правда всегда была настолько худой, ведь такой ее не видел никто из телезрителей, а поэтому им никак не верится, что подобное может быть.Единственное, что они поняли, когда звезда «Дом-2» Александра Черно училась в школе, то не была очень полной, а наоборот, не выделялась из толпы. В итоге всем стало интересно, что потом пошло не так, что фигура Черно настолько сильно изменилась. Фолловеры уверены, скорее всего, здесь дело не в том, что Александра Черно не может меньше употреблять вредных продуктов, а у девушки мог случиться гормональный сбой.