«Мало кто знал»: Татьяна Навка намекнула, что Заворотнюк и Чернышев могли никогда не познакомиться





Как оказалось, в далеком прошлом Чернышев принял довольно знаковое для него решение, благодаря которому сегодня является тем, кем он есть. Об этом Татьяна Навка решила рассказать в рамках авторского «Навка Шоу». По ее словам, об этой информации мало кто знает, однако ей известно немало интересных фактов из жизни коллеги, тем более что их с Петром Чернышевым связывает многолетняя дружба. Так, по словам Навки, в молодости Чернышев мечтал стать хоккеистом, а не фигуристом. Но его родные настояли именно на втором варианте, а он в тот момент просто решил не возражать.Сегодня же Петр Чернышев говорит, что совсем не жалеет об этом выборе, ведь в фигурном катании он достиг больших высот и завоевал большое количество наград