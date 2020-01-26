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Роспотребнадзор посоветовал людям не оставлять на ночь телефон рядом с кроватью

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как сократить вредное воздействие электронных устройств на организм человека. Для этого следует, уверены в ведомстве, отказаться от привычки оставлять на ночь рядом с кроватью телефон.

Давно известно, что смартфоны и подобные устройства оказывают на организм человека негативное влияние. Хотя вредное воздействие не является критическим, все же все большее распространение мобильных технологий и повальное увлечение смартфонами увеличивает риски.

Специалисты Роспотребнадзора советуют россиянам не оставлять гаджеты на всю ночь на прикроватных тумбочках, что поможет уберечься от излучения. Также не стоит злоупотреблять при разговоре по телефону. Совершая звонки, не следует говорить дольше пары минут, такая рекомендация поможет уберечься не только от бессонницы, но и от мигрени, головной боли. Между телефонными разговорами лучше делать промежуток не менее часа.

Также полезным будет использование громкой связи или обычных наушников. При этом следует правильно пользоваться устройством, не прятать его в карман, а держать в руке на небольшом расстоянии от себя. Также, спускаясь в метрополитен, не стоит прятать телефон в сумку или карманы, поскольку из-за поиска сети мощность магнитного излучения от аппарата может увеличиваться в несколько раз.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:31

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