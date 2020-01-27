Сидящая на унитазе Регина Тодоренко удивила фанатов новыми снимками

Экс-телеведущая программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко выставила необычную публикацию на веб-платформе Instagram, которая спровоцировала бурное обсуждение среди подписчиков. В своем посте телезвезда поделилась с фанатами своим распорядком дня и сопроводила их словами: "Бывает же такое настроение, когда на все на… У вас как сейчас дела?" Однако больший интерес вызвало не времяпровождение знаменитости, а снимки со специальной фотосессии.На изображениях Тодоренко показалась наряженной в пижаму и сидящей на унитазе, что вынудило некоторых подписчиков посоветовать кумиру более сдержанно выражать свои эмоции. Более позитивно настроенные комментаторы похвалили супругу Влада Топалова за чувство юмора, а также отметили её стройную фигуру. Кроме прочего, Тодоренко успела за один день дать интервью, побеседовать с аниматором о создании мультфильма и вычитать сценарий на студенческий форум в Мегаспорте, который должен состоятся 27 января.