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Сидящая на унитазе Регина Тодоренко удивила фанатов новыми снимками

Регина Тодоренко решила своеобразно выразить свое умиротворенное настроение, опубликовав новые снимки в соцсетях. На фотографиях телеведущая предстала сидящей на унитазе и наряженной в пижаму.

Экс-телеведущая программы "Орел и Решка" Регина Тодоренко выставила необычную публикацию на веб-платформе Instagram, которая спровоцировала бурное обсуждение среди подписчиков. В своем посте телезвезда поделилась с фанатами своим распорядком дня и сопроводила их словами: "Бывает же такое настроение, когда на все на… У вас как сейчас дела?" Однако больший интерес вызвало не времяпровождение знаменитости, а снимки со специальной фотосессии.

На изображениях Тодоренко показалась наряженной в пижаму и сидящей на унитазе, что вынудило некоторых подписчиков посоветовать кумиру более сдержанно выражать свои эмоции. Более позитивно настроенные комментаторы похвалили супругу Влада Топалова за чувство юмора, а также отметили её стройную фигуру. Кроме прочего, Тодоренко успела за один день дать интервью, побеседовать с аниматором о создании мультфильма и вычитать сценарий на студенческий форум в Мегаспорте, который должен состоятся 27 января.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:15

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