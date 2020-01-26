Эксперты перечислили уникальные функции iPhone, которых лишены Android-смартфоны





Android-смартфоны способны на большое количество замечательных вещей, к примеру, они позволяют организовать расстановку иконок на рабочем столе по своему усмотрению, в них есть Google-ассистент, а еще они прекрасно работают в многозадачном режиме. Однако существует ряд функций, с которыми намного лучше справляются именно смартфоны от Apple. Так, одной из самых важных особенностей, которой лишены пользователи Android, это наличие собственной платформы для обмена мгновенными сообщениями под названием iMessage. Она полностью зашифрована, синхронизируется на любых гаджетах от Apple, обладает массой приятных функций. Еще один приятным опыт для пользователей iPhone – магия сопряжения с беспроводными наушниками AirPods, которые, к слову, можно использовать с Apple Watch или Mac без дополнительного или повторного сопряжения. В самих наушниках также присутствует масса функций.Еще одним важным преимуществом экосистемы Apple эксперты называют FaceTime, считая ее одной из тех функций, которую Android так и не удалось повторить, несмотря на все старания компании Google. Это приложение работает настолько хорошо, что является готовым к использованию даже в тот момент, когда смартфон только настраивается. Наконец, напоминают авторы этого списка, iPhone выполняет резервное копирование данных в облако каждый вечер, поэтому способен полностью восстановиться в любых условиях за считанные минуты.