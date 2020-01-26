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Анастасия Волочкова: "Главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного душа"

Анастасия Волочкова решила рассказать в Instagram-аккаунте, что для нее главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного душа. Также известная танцовщица считает, что снежная зима — лучшее время для русской бани.
Анастасия Волочкова: "Главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного душа"

Анастасия Волочкова любит купания в купели с ледяной водой и часто хвастается поклонникам фото и видео данного процесса. Сегодня балерина поделилась новыми фотографиями. На кадрах обнажённая знаменитость сидит в ледяной купели, расположенной на улице, где в это время идет снег. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова написала: "Для меня в искусстве парения самое главное — это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа".

Знаменитость вообще никогда не использует тёплую воду во время процесса парения. Холодная вода придаёт ей сил и восстанавливает организм. Также известная балерина рассказала подписчикам, что снежная зима — лучшее время для русской бани, а вчерашнее купание в ледяной купели под снегом тому прямое доказательство. При этом Анастасия Волочкова отключила возможность комментировать свои публикации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:58

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