Анастасия Волочкова: "Главное — это контраст температур, тёплой бани, ледяной купели и холодного душа"

Анастасия Волочкова любит купания в купели с ледяной водой и часто хвастается поклонникам фото и видео данного процесса. Сегодня балерина поделилась новыми фотографиями. На кадрах обнажённая знаменитость сидит в ледяной купели, расположенной на улице, где в это время идет снег. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова написала: "Для меня в искусстве парения самое главное — это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа".Знаменитость вообще никогда не использует тёплую воду во время процесса парения. Холодная вода придаёт ей сил и восстанавливает организм. Также известная балерина рассказала подписчикам, что снежная зима — лучшее время для русской бани, а вчерашнее купание в ледяной купели под снегом тому прямое доказательство. При этом Анастасия Волочкова отключила возможность комментировать свои публикации.