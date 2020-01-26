Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России





Российские аналитики провели мониторинг отечественного авторынка относительно цен дешевых паркетных внедорожников. Оказалось, что лидеры не меняются уже несколько лет, несмотря на постепенный рост стоимости. Еще с прошлого года на первом месте по продажам оказалась культовая Lada 4x4, которую можно приобрести за 553,9 тысячи рублей. Хотя модель переживала множество обновлений, её комплектация и архитектура осталась прежней. Под капотом можно найти 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 83 л. с., который дополняется 5-диапазонной МКПП и полным приводом.Второе место досталось Chevrolet Niva с ценником до 670 тысяч рублей, оснащение которой включает в себя 80-сильный мотор с объемом на 1,7 литров и пятиступенчатой "механикой". Почетную тройку замыкает китайский Lifan X50, за который российские дилеры просят до 690 тысяч рублей. Подобная цена несет с собой и внушительные характеристики: атмосферный бензиновый агрегат мощностью 108 л. с. в паре с механической и автоматической трансмиссией позволяет с легкостью преодолевать самые трудные участки бездорожья. В конце списка значились Renault Duster за 719 тысяч рублей и Chery Tiggo 3 за 739 тысяч рублей. Если первый оснащен 1,6-литровой установкой с 114 "лошадьми", то последний может похвастаться 1,6-литровым двигателем мощностью 126 л. с.