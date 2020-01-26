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Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных кроссоверов в России

Возрастающая популярность кроссоверов коснулась и автолюбителей в России, которые обычно обращают внимание на дешевые SUV. Эксперты составили ТОП-5 самых бюджетных "паркетников" на местном рынке.

Российские аналитики провели мониторинг отечественного авторынка относительно цен дешевых паркетных внедорожников. Оказалось, что лидеры не меняются уже несколько лет, несмотря на постепенный рост стоимости. Еще с прошлого года на первом месте по продажам оказалась культовая Lada 4x4, которую можно приобрести за 553,9 тысячи рублей. Хотя модель переживала множество обновлений, её комплектация и архитектура осталась прежней. Под капотом можно найти 1,7-литровый атмосферный двигатель мощностью 83 л. с., который дополняется 5-диапазонной МКПП и полным приводом.

Второе место досталось Chevrolet Niva с ценником до 670 тысяч рублей, оснащение которой включает в себя 80-сильный мотор с объемом на 1,7 литров и пятиступенчатой "механикой". Почетную тройку замыкает китайский Lifan X50, за который российские дилеры просят до 690 тысяч рублей. Подобная цена несет с собой и внушительные характеристики: атмосферный бензиновый агрегат мощностью 108 л. с. в паре с механической и автоматической трансмиссией позволяет с легкостью преодолевать самые трудные участки бездорожья. В конце списка значились Renault Duster за 719 тысяч рублей и Chery Tiggo 3 за 739 тысяч рублей. Если первый оснащен 1,6-литровой установкой с 114 "лошадьми", то последний может похвастаться 1,6-литровым двигателем мощностью 126 л. с.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:06

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