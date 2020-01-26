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В Японии искусственный интеллект привлекут к расчистке снега

В Японии к расчистке дорог от снега решили привлечь новейшие технологии. Освобождать от заносов железнодорожные пути здесь будет искусственный интеллект.

Для выполнения столь важной функции обеспечения благоустройства территории одна из фирм-операторов уже начала разрабатывать специальную систему. ИИ от компании «Западная японская железная дорога» задействуют для очистки железнодорожных путей. Такие технологии призваны обеспечивать бесперебойную эксплуатацию скоростных поездов Sinkansen.

Оборудование системы позволяет онлайн собирать данные об объемах осадков, а также проводить анализ информации. Далее искусственный интеллект на основании расчетов количества снега на различных участках будет направлять бригады для расчистки ж/д полотна. Сейчас разработка находится в промежуточной стадии, окончательно новую систему представят уже в конце 2020 года.

Следует отметить, что это уже не первое применение инноваций в работе железных дорог в Стране восходящего солнца. Ранее другой японский оператор, «Восточная японская железная дорога», ввел в эксплуатацию разработанную собственным инженерным бюро систему для очистки днищ вагонов поездов. По этой технологии проблемные зоны опрыскиваются горячей водой на каждой остановке.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:22

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