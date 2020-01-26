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Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрастила живот за январские каникулы

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Настя Балинская немного поправилась. В частности, у бывшей участницы телестройки появился живот. Девушка наглядно показала, что происходит с теми, кто ест все подряд и практически ни в чем себе не отказывает.

Звезда «Дом-2» Настя Балинская отрастила живот за январские каникулы

Экс-участница проекта «Дом-2» Настя Балинская проявила смелость и показала, как она выглядит без фотошопа, а ко всему еще и после январских праздников, когда она себе позволяла кушать практически все подряд. Бывшие участники шоу «Дом-2» Настя Балинская и Леша Кудряшов сняли новое видео, где видно, что в прошлом году летом у девушки была тонкая талия, а теперь она сидит на диване и ест пирожные, но видно, что у нее уже сильно отрос живот.

Молодому человеку очень смешно, а вот Насте явно не до смеха, потому что ей придется работать над собой, чтобы согнать лишний вес. Свой ролик девушка подписала достаточно иронично - до и после новогодних праздников. Однако поклонники поддержали девушку и отметили, что после праздников попали в аналогичную ситуацию, поэтому понимают ее.


Удивляет пользователей социальных сетей и тот факт, что Настя Балинская и Леша Кудряшов вдвоем проводят очень много времени, но парой себя при этом не считают, а говорят, что между ними лишь дружба.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:05

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