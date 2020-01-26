Звезда «Дом-2» Виктория Боня исчезла после поездки в Перу





Стоит отметить, что в последнее время Виктория Боня достаточно много путешествует. Только за последнее время она успела побывать в Доминикане, а также Гане. После звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня улетела в Перу. Ранее она сообщала, что ее не будет на связи примерно четыре дня, потому что она хочет побывать в джунглях и увидеть племена каннибалов. В итоге пользователи Сети заметили, что ее личная страница в Instagram и вовсе исчезла. Однако теледива не только перестала выходить на связь, а ее аккаунт пропал совсем.Тревогу начали бить подписчики Виктории. Они даже обратились за помощью к администратором Бони, которые заверили, что в ближайшее время восстановят страницу звезды шоу «Дом-2», и отметили, что и сами не знают, почему ее нет. Выяснить, что с Викторией Боней, пока им так и не удалось, но они надеются, что с бесстрашной девушкой все нормально, ведь ранее в Африке она не побоялась подходить близко к диким животным, теперь они переживают, что она могла попасть в какую-нибудь неприятную историю.