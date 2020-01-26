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Tesla добавит в свои электромобили новые функции

В Tesla намерены усовершенствовать свою продукцию, уже сейчас американская компания разрабатывает новое программное обеспечение для автомобилей. Изменения в оснащении транспортных средств добавит ряд новых функций в машины.

Первые обновления ПО уже готовы к рассылке, с ними электрокары смогут расширить свои возможности. Аппаратные и функциональные нововведения для Model S и Model X обеспечат работу новой подвески, которой снабдят авто. Последние апдейты для бортового компьютера говорят также о том, что в новых моделях можно ожидать и модернизированные аккумуляторные блоки, которые будут доступны в двух вариантах.

В интерьере салонов электромобилей установят кресла более комфортного типа, кроме обновления дизайна в машине также добавили поддержку Qi (беспроводных технологий) зарядки для смартфонов и других мобильных устройств. Все нововведения в машинах, выпускаемых корпорацией Илона Маска, будут реализованы уже в текущем году. Кроме того, программисты Tesla трудятся на данный момент над оптимизацией системы автопилота.

Стоит отметить, что именно Tesla стала первой в США компанией-автопроизводителем, чья рыночная стоимость превысила 100 миллиардов долларов. На второе место в мировом рейтинге автопрома (после японской Toyota) компания Илона Маска вышла потеснив также немецкий Volkswagen, именно благодаря внедрению инноваций и экологически чистых технологий.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:15

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