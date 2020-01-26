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"Минусов не было": Марат Башаров подвел итоги 2019 года

В одном из недавних интервью Марат Башаров подвел итоги 2019 года. Артист рассказал, что в прошлом году у него не было минусов.
"Минусов не было": Марат Башаров подвел итоги 2019 года

Марат Башаров сообщил, что новогодние праздники он отметил со своей семьёй в Альпах. Как только закончился отпуск, телеведущий приступил к новым проектам. Артист играл в театре «Школа современной пьесы» с Еленой Захаровой, где они репетировали роль в спектакле под названием «Непьеса на двоих». С этой актрисой Марат Башаров работал уже не один раз, но в театре они выступали вместе впервые. Постановка рассказывает о взгляде мужчин на женщин и на оборот. В спектакле «Непьеса на двоих» много интересного и весьма неожиданный финал. Марат Башаров сообщил, что запустил собственный проект на YouTube-канале под названием «В театр с Маратом Башаровым». Знаменитость придумывает и сам снимает сюжет. Актер очень хочет, чтобы его проект выпустили на телевидении.

Также в 2019 году телеведущий участвовал в чемпионате по рыбной ловле, где он занял первое место, поймав рыбу весом в 32 килограмма. Марат Башаров сыграл главную роль в спектакле, который поставил самостоятельно. Знаменитость ежедневно проводит время с сыном Марселем и берет его с собой на тренировку по хоккею. В конце интервью артист рассказал, что в прошлом году практически не было минусов, и отметил, что в 2020 продолжит заниматься любимыми делами.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03

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