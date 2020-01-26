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Алла Пугачева дважды показалась на публике в одном и том же жакете

Алла Пугачева решила поужинать со старым другом Александром Буйновым, но не сочла нужным поменять свой гардероб. Известно, что Примадонна теперь дважды показалась на публике в одном и том же жакете.

Алла Пугачева нечасто появляется в свете после прощального концерта в Кремле, но недавно она сходила на ужин с Александром Буйновым. Известно, что выбор одежды Примадонны обычно зависит от рекомендаций и вкуса известного модельера Алишера, который является личным стилистом 70-летней певицы. Фанаты отметили, что звезда отечественной эстрады решила не заморачиваться с новыми образами и опубликовала в соцсетях фотографию, на которой предстала в жакете фисташкового цвета.

В этом предмете верхней одежды исполнительница ранее показалась публике на премьере собственного фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». На тот момент знаменитость вышла на красную дорожку без супруга и шоумена Максима Галкина, которому из-за съемок двух программ в «Останкино» не удалось подоспеть к мероприятию. Кроме прочего, из-за поездки в США 60-летний композитор Александр Буйнов пропустил вечеринку в одном из московских ресторанов, на которой присутствовала Примадонна, поэтому решил загладить вину на этих выходных.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:14

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