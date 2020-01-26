АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Ученые установили, что у живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной мозг

Американские ученые изучили влияние на детей различных внешних факторов их среды обитания. Согласно результатам исследования, дети, живущие неподалеку от оживленных дорог, имеют менее развитый головной мозг.
Ученые установили, что у живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной мозг

Специалисты Медцентра города Цинциннати (США) утверждают, что у ребят, чьи дома расположены в непосредственной близости от трасс с активным трафиком, головной мозг не развивается на том же уровне, что и у их сверстников, проживающих вдали от дорог. В ходе научной работы были проанализированы данные почти 150 школьников в возрасте 12 лет. Сканирование мозга детей проводилось в течение полугода, также за ними велось наблюдение. Оказалось, проблема заключается в загрязнении воздуха выхлопами от машин.

При воздействии на ребенка с самого рождения и до его 12-летия объем серого вещества в мозге не увеличивается на достаточном уровне. Причем сокращение размеров мозга достигает в некоторых случаях 4%. Главной зоной поражения, отмечают медики, является лобная область, а также мозжечок. Все участки, которые подверглись негативному влиянию, отвечают за движения и контроль над мышцами, память и чувства.

Как свидетельствуют официальные данные, которые обнародовала ВОЗ, порядка 30% твердых частиц в воздухе европейских городов вызваны автомобильными парами. При изучении данных детей, подвергавшихся разному уровню загрязненного воздуха, ученые установили, что то, чем человек дышит, может существенно влиять на развитие его мозга, также ухудшая память и другие функции главного органа центральной нервной системы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для…
Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце…
Немецкий журналист назвал "невозможным" восстановление ядерного…
Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви…
Специалисты объяснили, как провести с пользой Международный день без…
Иосиф Пригожин назвал пытающуюся скрыться от солнца Валерию…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с…
Эксперты назвали 4 причины для употребления кофе перед…
Испанские СМИ: "Анна Курникова скоро родит третьего ребенка от Энрике…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться…
Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже…
«За периметр уйти страшно»: Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель комментирует старые…
Алика Смехова примеряла образ…
От Microsoft потребовали вернуть Windows 7 к…
Певица Акула поделилась подробностями из личной жизни, карьеры и бегства в…
Психолог рассказал, как отвлечь ребенка от гаджета перед…
Алексей Воробьёв: "Я очень счастлив, что у меня в жизни появился…
Комедиантка Екатерина Варнава предстала перед поклонниками спящей с открытым…
Автолюбители составили ТОП-3 забытых внедорожников, выпущенных в…
Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить…
Китайская соцсеть WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов об…
«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после…
В Сети опубликовали видео судорог, якобы вызванных коронавирусом из…
Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за…
Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом…
Эвелина Бледанс: "Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими…
Бюджетная версия кроссовера Haval H6 бьет рекорды продаж в…
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Просмотреть все новости