Ученые установили, что у живущих возле оживленных дорог детей менее развит головной мозг





Специалисты Медцентра города Цинциннати (США) утверждают, что у ребят, чьи дома расположены в непосредственной близости от трасс с активным трафиком, головной мозг не развивается на том же уровне, что и у их сверстников, проживающих вдали от дорог. В ходе научной работы были проанализированы данные почти 150 школьников в возрасте 12 лет. Сканирование мозга детей проводилось в течение полугода, также за ними велось наблюдение. Оказалось, проблема заключается в загрязнении воздуха выхлопами от машин.При воздействии на ребенка с самого рождения и до его 12-летия объем серого вещества в мозге не увеличивается на достаточном уровне. Причем сокращение размеров мозга достигает в некоторых случаях 4%. Главной зоной поражения, отмечают медики, является лобная область, а также мозжечок. Все участки, которые подверглись негативному влиянию, отвечают за движения и контроль над мышцами, память и чувства.Как свидетельствуют официальные данные, которые обнародовала ВОЗ, порядка 30% твердых частиц в воздухе европейских городов вызваны автомобильными парами. При изучении данных детей, подвергавшихся разному уровню загрязненного воздуха, ученые установили, что то, чем человек дышит, может существенно влиять на развитие его мозга, также ухудшая память и другие функции главного органа центральной нервной системы.