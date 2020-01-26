АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 8 секретов успешных…
EUR 68.29 USD 61.80
Курс валют на 25.01.2020

Испанские СМИ: "Анна Курникова скоро родит третьего ребенка от Энрике Иглесиаса"

Анна Курникова и Энрике Иглесиас являются счастливыми родителями двойни: трехлетних Люси и Николаса. Теперь испанские СМИ сообщают, что российская теннисистка скоро родит третьего ребенка от испанского певца.

Журналисты испанского телеканала Telemundo Entretenimiento поделились новостями о скором пополнении в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, ссылаясь на источники, близкие к звездной паре. По предварительной информации, третий ребенок должен появиться уже в марте текущего года. Подобные слухи не подтверждают, но и не опровергают теннисистка из России и поп-исполнитель из Испании. Известно, что рождение двоих детей в 2017 году влюбленные тоже скрывали до недавнего времени.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова начали встречаться еще в 2001 году, а теперь воспитывают трехлетних близнецов Люси и Николаса. При этом, за 19 лет совместной жизни пара до сих пор не сыграла свадьбу. Поклонники ранее подозревали, что спортсменка и певец поженились втайне, поскольку в профиле Instagram Анны Курниковой поменялось имя на Anna Kournikova Iglesias. Стоит отметить, что слухи о беременности стали неожиданностью для фанатов чемпионки, которые не делали предположений про её "интересное" положение.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для…
Жена депутата, певица Yaxana в Индии станцевала на шесте на шестом месяце…
Немецкий журналист назвал "невозможным" восстановление ядерного…
Королева Елизавета II пожаловала принцу Уильяму титул Лорда-верховного комиссара Генассамблеи Церкви…
Специалисты объяснили, как провести с пользой Международный день без…
Иосиф Пригожин назвал пытающуюся скрыться от солнца Валерию…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц слегла после расставания с…
Эксперты назвали 4 причины для употребления кофе перед…
Испанские СМИ: "Анна Курникова скоро родит третьего ребенка от Энрике…
Отдыхающая в Таиланде Анна Хилькевич рассказала о страхе заразиться…
Названы признаки дефицита железа, которые не замечают даже…
«За периметр уйти страшно»: Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель комментирует старые…
Алика Смехова примеряла образ…
От Microsoft потребовали вернуть Windows 7 к…
Певица Акула поделилась подробностями из личной жизни, карьеры и бегства в…
Психолог рассказал, как отвлечь ребенка от гаджета перед…
Алексей Воробьёв: "Я очень счастлив, что у меня в жизни появился…
Комедиантка Екатерина Варнава предстала перед поклонниками спящей с открытым…
Автолюбители составили ТОП-3 забытых внедорожников, выпущенных в…
Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить…
Китайская соцсеть WeChat будет блокировать пользователей за распространение слухов об…
«Копия Вайкуле»: В Сети обсуждают фото Аллы Пугачевой после…
В Сети опубликовали видео судорог, якобы вызванных коронавирусом из…
Житель Кузбасса подозревается в убийстве соседки из-за…
Анастасия Калашникова подогрела слухи о романе с Борисом…
Эвелина Бледанс: "Глянцевые выходы скоро останутся только редкими рабочими…
Бюджетная версия кроссовера Haval H6 бьет рекорды продаж в…
Стали известны подробности съемок телепередачи «Давай…
Просмотреть все новости