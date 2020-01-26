Испанские СМИ: "Анна Курникова скоро родит третьего ребенка от Энрике Иглесиаса"





Журналисты испанского телеканала Telemundo Entretenimiento поделились новостями о скором пополнении в семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса, ссылаясь на источники, близкие к звездной паре. По предварительной информации, третий ребенок должен появиться уже в марте текущего года. Подобные слухи не подтверждают, но и не опровергают теннисистка из России и поп-исполнитель из Испании. Известно, что рождение двоих детей в 2017 году влюбленные тоже скрывали до недавнего времени.Энрике Иглесиас и Анна Курникова начали встречаться еще в 2001 году, а теперь воспитывают трехлетних близнецов Люси и Николаса. При этом, за 19 лет совместной жизни пара до сих пор не сыграла свадьбу. Поклонники ранее подозревали, что спортсменка и певец поженились втайне, поскольку в профиле Instagram Анны Курниковой поменялось имя на Anna Kournikova Iglesias. Стоит отметить, что слухи о беременности стали неожиданностью для фанатов чемпионки, которые не делали предположений про её "интересное" положение.