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Ученые назвали «медленный» интернет опасным для здоровья

Скандинавские ученые провели масштабное исследование, в рамках которого изучили влияние скорости передачи данных на состояние здоровья пользователей мобильного интернета. Как оказалось, «медленный» интернет способен негативно воздействовать на состояние организма.
Ученые назвали «медленный» интернет опасным для здоровья

В рамках своего эксперимента специалисты из крупных научных центров Дании и Швеции провели целую серию тестов с участием добровольцев. Во время тестирования всем участникам проекта предлагалось использовать свои смартфоны в течение определенного промежутка времени, чтобы просматривать видеоролики в Сети. Однако одна часть испытуемых могла подключиться к Интернету с нормальной скоростью, а вторая была вынуждена довольствоваться весьма медленным соединением. Проконтролировав состояние организма каждого из участников, ученые выяснили, что пользователи «медленного» интернета столкнулись с рядом негативных последствий для их организма.

Отмечается, что частота сердечного ритма у данной группы оказалась почти в полтора раза выше, чем у тех, кто получил доступ к нормальной связи. Кроме всего прочего, участники контрольной группы также оказались более предрасположенными к эмоциональному напряжению и демонстрировали значительно меньший уровень стрессоустойчивости.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:30

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