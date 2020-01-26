Ученые назвали «медленный» интернет опасным для здоровья





В рамках своего эксперимента специалисты из крупных научных центров Дании и Швеции провели целую серию тестов с участием добровольцев. Во время тестирования всем участникам проекта предлагалось использовать свои смартфоны в течение определенного промежутка времени, чтобы просматривать видеоролики в Сети. Однако одна часть испытуемых могла подключиться к Интернету с нормальной скоростью, а вторая была вынуждена довольствоваться весьма медленным соединением. Проконтролировав состояние организма каждого из участников, ученые выяснили, что пользователи «медленного» интернета столкнулись с рядом негативных последствий для их организма.Отмечается, что частота сердечного ритма у данной группы оказалась почти в полтора раза выше, чем у тех, кто получил доступ к нормальной связи. Кроме всего прочего, участники контрольной группы также оказались более предрасположенными к эмоциональному напряжению и демонстрировали значительно меньший уровень стрессоустойчивости.