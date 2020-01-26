Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить вуаль

Алла Пугачева опубликовала фотографию, сделанную крупным планом. На кадре Примадонна запечатана с броским макияжем, ее лицо прикрыто вуалью. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Алла Пугачева написала, что очень любит данный предмет гардероба и считают его своей крепостью. Также знаменитая исполнительница решила посоветовать всем дамам, которым уже исполнилось 70 лет, носить вуаль.Подписчики отреагировали моментально. Многие поблагодарили Примадонну за совет и написали, что обязательно им воспользуются, когда достигнут 70-летия. Некоторые считают, что данный предмет гардероба не нужен Алле Пугачевой, поскольку она выглядит моложе своего возраста и ей не стоит прикрывать лицо. Буквально за несколько минут публикация известной исполнительницы набрала почти 25 000 отметок "Мне нравится".