Психолог рассказал, как отвлечь ребенка от гаджета перед сном
Введение в семье отдельного ритуала подготовки ко сну может стать самым эффективным способом отвлечь ребенка от увлечения гаджетом (ноутбуком, смартфоном или чем-то иными) в позднее время. Об этом «Российской газете» рассказала опытный специалист, кандидат психологических наук, доцент одной из профильных кафедр МГУ Елена Рассказова.
В числе самых полезных ритуалов, которые можно проделывать перед сном, эксперт называет принятие душа, чистку зубов, непродолжительную прогулку, разгадывание кроссвордов, чтение книг или даже обычный стакан молока. Как утверждает психолог, все эти действия не должны вызывать у детей никакого лишнего напряжения, главное лишь позаботиться о том, чтобы они продолжались не более 30 минут.
Елена Рассказова также подчеркивает, что тотальные и категорические запреты на использование гаджетов можно назвать неэффективными. «33% родителей готовы запретить детям гаджеты, около 50% разрешают все и лишь 17% научились договариваться», - приводит она статистику.
В числе самых полезных ритуалов, которые можно проделывать перед сном, эксперт называет принятие душа, чистку зубов, непродолжительную прогулку, разгадывание кроссвордов, чтение книг или даже обычный стакан молока. Как утверждает психолог, все эти действия не должны вызывать у детей никакого лишнего напряжения, главное лишь позаботиться о том, чтобы они продолжались не более 30 минут.
Елена Рассказова также подчеркивает, что тотальные и категорические запреты на использование гаджетов можно назвать неэффективными. «33% родителей готовы запретить детям гаджеты, около 50% разрешают все и лишь 17% научились договариваться», - приводит она статистику.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:45